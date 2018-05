Euroliiga finaalturniir: kas kütkestav Žalgiris suudab teha imet?

Valitsev meister Fenerbahce püüab võita Euroliigat teist hooaega järjest. Finaalis mängitakse tänavu kolmandat kevadet järjest ning kindlasti ei soovita rahulduda vähemaga kui mullu. Kui Fenerbahcel lasub poolfinaalis võidukohustus, siis neile vastu tuleval Žalgirisel on vastupidi võimalik ainult võita, sest ootusi on ületatud juba praegu. Viimati mängis Žalgiris Euroliiga finaalturniiril 1999. aastal, kui see ka võideti. Nüüd püütakse uut imet.

Kui veerandfinaalide eel arvati, et Žalgiris suudab Piraeuse Olympiacosele hambaid näidata, siis neid, kes uskusid Žalgirise veenvasse 3:1 võitu, ilmselt kuigi palju polnud. Ometi just nii läks ning too vägev seeria on suurendanud fännide ootusi ka enne poolfinaali tiitlikaitsjaga. Kuuldavasti kavatseb Belgradi sõita ligi 2500 Žalgirise poolehoidjat, teiste seas ka Leedu president Dalia Grybauskaitė. On üldteada, et kui seerias on juhuse osakaal väiksem, siis ühes mängus võib juhtuda kõike.