Võimas Anett Kontaveit lummas Rooma publikut

«Kontaveit jõudis Roomas veerandfinaali ka mullu. Mängis hiljuti Stuttgartis poolfinaalis, kaotas Madridis kolmandas ringis hilisemale võitjale Petra Kvitovale. Ta on liivaväljakutel uskumatult ohtlik!»

Komplimendile on raske vastu vaielda – lisaks kahele võidule 37-aastase ameeriklanna Williamsi üle on Kontaveit kahe eelmise nädala jooksul saanud liivaväljakul jagu maailma edetabeli 20 parema sekka kuuluvatest Kristina Mladenovicist (Prantsusmaa), Angelique Kerberist (Saksamaa) ja Coco Vandeweghest (USA).

Seega polnud sugugi põhjust imestada, et pärast eilset võitu tänasest veerandfinaalist – sõltuvalt eile hilisõhtul lõppenud mängust on vastaseks kas Anastasija Sevastova (WTA 20., Läti) või Caroline Wozniacki (WTA 2., Taani) – rääkides sõnas Kontaveit rõõmsalt: «Mina olen valmis, mul ei ole midagi kaotada. Pole vahet, kes vastu tuleb. Mõlemaga olen mänginud, aga nendest mängudest on tükk aega möödas. Tunnen end hästi ja lähen parimat andma.»