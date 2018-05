Portugali ralli suursoosik Ott Tänak: tunne on kindel ja auto kiire

Kuna Portugali olud on Argentina omadega sarnased, ei saa favoriidiks number üks pidada kedagi teist peale Tänaku. «Loomulikult on plaan taas sama ehk võit. Alustame kindla tundega, mida vahepealne õnnestunud test ainult kinnistas. Leidsime taas uusi detaile, mida parandada. Tegime iluravi. Üldiselt on auto sama, mis Argentinas. Portugal on üks mu lemmikrallisid,» sõnas üheksa aasta eest just siin WRC-debüüdi teinud saarlane.