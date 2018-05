BC Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys märkis intervjuus TV6-le, et skoori ühtlaselt üle meeskonna jagunemine ei üllatanud teda üldsegi: «Mängime ju üheskoos ühise eesmärgi nimel. Peamegi palli meeste vahel jagama ning skoori võivad teha kõik. Korvpall on meeskonnamäng.» Järgmises kahes Tartus peetavas kohtumises on Kalev/Cramo plaan peatreeneri sõnul väga lihtne ja konkreetne: «Võita.»