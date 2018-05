Janek Õiglane: Eesti on kümnevõistluses maailma parim riik

«Eesti on kümnevõistluses maailma parim riik, see on müstika. See innustab mind, tean, et ei saa lõdvalt võtta. EM-norm 7850 ei tohiks minu jaoks olla mingi probleem, aga kui on vaja teha üle 8000, 8100 punkti, ei saa seda möödaminnes teha,» ütles Õiglane Vikerraadiole, vahendab ERRi spordiportaal.