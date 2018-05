Eesti Lendavataldriku Föderatsiooni teenis EOK liikmelisuse

Eesti Firmaspordi Liit on spordiorganisatsioon, mille missioon on olla partneriks Eesti tööandjatele töötajate sportliku elustiili kujundamisel. Liidu liikmeteks on ettevõtted või nende juurde loodud spordiklubid. Liidu eesmärk on pakkuda töökollektiividele ja töötajatele laialdast võistlus- ja harrastusspordikalendrit, senisest soodsamaid ja mugavamaid treenimis- ning võistlemisvõimalusi, muuta töötajate spordi toetamine tööandjatele mugavamaks, korraldada osalemist rahvusvahelistel firmaspordi üritustel.