Portugali ralli - Ott Tänaku rist ja viletsus

Portugali ralli on Tänaku jaoks MM-sarjas üks tuttavamaid, sest oma MM-ralli debüüdi tegi ta üheksa aastat tagasi just seal, kokku on ta startinud Portugalis kaheksa korda. Kahjuks pole Tänak suutnud oma kogemusi liialt hästi ära kasutada, sest parimaks tulemuseks on siiani olnud eelmisel hooajal välja sõidetud neljas koht.