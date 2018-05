Superhooaja teinud Saaremaa pikendas Urmas Taliga lepingut

Urmas Tali tüüris Saaremaa meeskonna möödunud hooajal kõigi kolme võimaliku tiitlini, mida Saaremaa Võrkpalliklubil oli võimalik võita. Klubi avaldas soovi pikendada Taliga koostööd peale nii edukat aastat ning ka Tali ise on rahul Saaremaa klubiga ja eluga Saaremaal ning on valmis jätkama klubi eesotsas.

Saaremaa võrkpalliklubi teatab, et klubi eesmärgid on uueks hooajaks seatud eelduspäraselt kõrgeks: «Kindlasti soovime kõikides kohalikes sarjades kaitsta võidetud tiitleid. Plaan on teha klubi arengus veel üks samm edasi paremuse poole.» Lisaks osaleb Saaremaa Võrkpalliklubi tuleval hooajal ka mõnes eurosarjas, kuid see millises sarjas mängima hakatakse, selgub kuu lõpuks.