Anett Kontaveit: mängin elu parimat tennist

Anett, palju õnne järjekordse vägeva võidu puhul! Rooma on sinu jaoks õnnelik koht – oled seal saanud vägevad võidud nii see kui ka eelmine aasta. Räägi tänasest mängust Wozniackiga.

Panin seda tähele. Kuulsin paratamatult, et tal olid mingid probleemid või asjad. Üritasin oma tähelepanu sellele mitte pöörata.

Kas võib öelda, et mängid praegu oma parimat tennist? Edukad on olnud nii praegune Rooma kui ka eelmised Madridi ja Stuttgardi turniirid.

Ma ise hindan turniirivõitu (Eesti esinumber võitis eelmisel aastal Hollandis madalamatasemelise WTA turniiri – toim) võib-olla rohkem kui seda poolfinaali, sest võit on natuke erilisem.

Ta on mänginud igal väljakukattel väga hästi. Ta on stabiilne, ei anna sulle midagi niisama ja mängib agressiivselt. Ta on väga ohtlik mängija.