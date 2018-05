Täna: kes kroonitakse jalgpallis Eesti karikavõitjaks?

„Ees ootab tõeline jalgpallifestival ning suur mäng kahe tugeva meeskonna ja rivaali vahel. Mõlemas meeskonnas on palju häid noori ja talendikaid mängijad, kellel avaneb suurepärane võimalus mängida arvuka publiku ning rohkemate fännide ees kui tavaliselt. See omakorda lisab neile täiendavat motivatsiooni ning soovi oma oskusi ja klassi parimast küljest näidata. Meie meeskond on karikafinaali eel kõrgelt motiveeritud, soovime võita kõik Eestis väljamängitavad karikad. Kerge see olema ei saa, sest FC Floral on väga hea ja ambitsioonikas meeskond. Olen oma mängijates kindel ning veendunud nende meeskonnatundes, võitlusvaimus ja ühtuses. Anname endast kõik, et karikas võita! Kutsun kõiki meie klubi toetajaid, noormängijad, nende perekondi ja kõiki jalgpallisõpru suurest jalgpallipeost osa saama," ütles FCI peatreener Aleksandar Rogic.