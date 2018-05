Pidurimure kiuste head sõitu tegev Torn videointervjuus: ebamugav, aga saab ka nii sõita

«Üldiselt võib päevaga rahule jääda, oleme konkurentsis ja saame oma asjadega hakkama,» rääkis Torn peale esimest pikka võistluspäeva. Tänased katsed peaksid tema sõnul juba paremad olema: «Teine kiiruskatse on võib olla veidi karm meie auto jaoks, aga teised kaks katset on okeid.»

«Esimene pidurdus on tavaliselt tühi, natuke tuleb pumbata ja siis on pidurid jälle olemas. Eks see natuke ebamugav on, aga saab ka nii sõita. Plaan on kindlasti lõpetada ja teha seda võimalikult hea tulemusega,» jäi Torn lõpuni positiivseks.