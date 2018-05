Madridi Reali peatreener teatas oodatud uudise

Reali peatreener Zinedine Zidane andis mõista, et portugallane on järgmisel laupäeval peetavaks Meistrite liiga finaaliks valmis. «Hetkeseisuga 120 protsenti. Ta on terve. Kui Ronaldo on 120 protsenti terve, siis see on minu jaoks hea uudis,» rääkis prantslasest juhendaja BBC vahendusel.

Lisaks rääkis Zidane, et suurepärases vormis on ka Walesi ründaja Gareth Bale, kes viimase kahe mänguga löönud koguni kolm väravat. «Ta on end treeningutel heast küljest näidanud. Kõige olulisem asi on see, et kõik mängijad on heas füüsilises vormis,» kommenteeris Zidane.