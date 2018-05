Euroopa karika 20. mees Nurme: taolist kogemust polnud ma veel saanud

«Võistlus oli suurepärase atmosfääriga. Julgen väita, et oma pika karjääri jooksul polnud ma taolist kogemust veel saanud. Publikut jagus rohkem kui mõnel suurel Euroopa miitingul – rahvas karjus jooksjate kõrvad peast. Suures plaanis olen ülirahul, et niisuguses vormis olen, sest see on hea märk algavaks ettevalmistuseks Berliini EMi maratoniks. Sellist kiirust ongi vaja, kui tahta suurepärast maratoni joosta,” vahendab ajakiri Jooksja Nurme sõnu.