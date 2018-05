Norra sai suusarindel Sloveenialt valusa kaotuse

Tegemist on kolmanda järjestikuse Kesk-Euroopas toimuva MMiga, sest 2019. aastal võisteldakse Seefeldis (Austria) ja 2021 Oberstdorfis (Saksamaa).

«See on suurepärane päev Sloveenia suusatamisele. Kaheksa aastat rasket tööd tasus end lõpuks ära. Meil on võimalus näidata, et suudame korraldada suurepärase võistluse,» ütles Sloveenia suusaliidu president Enzo Smrekar.