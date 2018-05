Kupper videointervjuus: kahe viimse aasta parim tulemus erilisi emotsioone ei tekitanud

Kupper tunnistas, et tema parimal katsel vajus tehnika laiali, ent muretsemiseks põhjust ei ole. Lisaks kinnitas ta, et on hooaja alguseks täiel rinnal valmis. «Viimane aasta on sportlikus mõttes olnud kõige professionaalsem. Olen saanud väärt nõu ja abi, see on minu jaoks suur asi. Mul on tehnika paranenud ja selle pealt tuleb ka enesekindlus.»