Žalgiris alistas dramaatilises mängus CSKA ja lõpetas Euroliiga hooaja pronksiga

«Inimesed on Leedus kindlasti väga õnnelikud. Kogu Leedu elab Žalgirisele kaasa. See ei ole Kaunase meeskond, vaid kogu riigi oma. Poolfinaalis me ei mänginud kõige paremini, aga see oli uskumatu hooaeg,» ütles Žalgirise peatreener Šarūnas Jasikevičius pärast mängu.