Postimehe otsepilt: võrkpallinaiskond võõrustab Rakveres Šveitsi

Avamängus Kosovost kindlalt 3:0 jagu saanud naiskond pole Šveitsi vastu mänginud pikka aega, viimati oldi vastamisi aastal 2004, kui kaotati 0:3. Varasemalt on veel saadud üks võit ja üks kaotus, ent need jäid 90ndatesse aastatesse.

Eesti koondise üks liidreid, nurgaründaja Anu Ennok on kolm viimast klubihooaega mänginud Šveitsis Pfeffingeni Sm' Aeschi naiskonnas ja tunneb sealset võrkpalli hästi. Ka vastaste peatreener Timothy Lippuner on kahel hooajal Ennokit juhendanud. «Umbes poolte mängijatega Šveitsi koondisest olen ma mingil hooajal koos mänginud. Üldiselt on neil noor ja andekas naiskond, ent kogemusi veel napib. Põhidiagonaal on neil puudu ja mõni mängija veel,» sõnas Ennok.

«Šveitsi temporündajad on pikad, üks neist ka üsna kiire ja üks nurgaründaja on korraliku rünnakuga. Suurim murekoht on neil vastuvõtt, sest puudub stabiilselt hea vastuvõtja. Seega peame ise hästi servima. Treener on väga hea taktik, kes kindlasti püüab meie vastu midagi välja mõelda,» lisas nurgaründaja.

Šveitsi peatreener Lippuner ütles, et ootab kõva lahingut. «Usun, et Rootsi on selle grupi favoriit ning Eesti ja Šveits võitlevad teise koha nimel. Ootan kõva võitlust ja on vägagi võimalik, et näeme viit geimi,» rääkis Lippuner. Šveitsil on avamängust kirjas 0:3 kaotus Rootsile, kellega Eesti kohtub laupäeval kell 17.00 samuti kodusaalis.

Naiskonna koosseis mänguks Šveitsiga: Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Marje Rosenblatt, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor.

Algrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, neli paremat pääsevad Final Four turniirile ja liiga võitja tõuseb järgmiseks aastaks Euroopa Kuldliigasse.