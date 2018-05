Saade «Vormel 1 maailmas»: legendaarne Monaco GP ja koduetapiks valmistuv Charles Leclerc

Vormel 1 kuues etapp on ajalooline ja legendaarne Monaco Grand Prix. Esimest korda 1929. aastal korraldatud võidusõit on maailmas üks kõige tähtsamaid ja prestiižikamaid.

Tehnilises mõttes on Monaco autodele ja pilootidele üks kõige keerulisemaid ringradu. Et oleks üldse lootust võistlusel hea koht saada, tuleb kvalifikatsioonis hea tulemus teha.

Sellest tillukesest vürstiriigist on ka pärit kõige rohkem praegusi ja endisi F1 piloote. Enamjaolt on vormel ühe staarid ennast sinna sissekirjutanud, kuid maailma kõige tihedama asustusega riigis on ka kolm pilooti sündinud. Viimasena neist lisandus vormel ühe karusselli Charles Leclerc, kes on Alfa Romeo Sauberi 2018. aasta piloot ja Ferrari sõitjate akadeemia liige.