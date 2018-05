Eesti meeskonna peatreener Gheorghe Crețu ütles mängu eel, et Rootsi vastu peab serv hästi õnnestuma. «Siis suudame nad surve alla panna. Rootsi on kaitses korralikul tasemel ja mängib väga võitluslikult ja nende esitused on mäng-mängult paranenud. Oleme vaatamata kahele võidule äärmiselt fokusseeritud,» sõnas Crețu.

Rootsi juhendaja Johan Isacsson kommenteeris homset matši järgmiselt: «Oleme Rakveres varem mänginud ja loodan, et tuleb täismaja. Kahe esimese kohtumisega ma rahule ei jää, aga loodan, et suudame oma esitust parandada. Eesti rünnak ja serv on väga võimsad ning peame oma vastuvõtu ja bloki-kaitse hästi tööle saama, kui tahame edu saavutada.»