Jalgpalli otsepilt: Telešita Kalju proovib liidrikohta säilitada

Kuigi Paidel oli käsil neljamänguline kaotuseta seeria, jäädi nädala keskel siiski kodus 0:2 alla JK Narva Transile. Tabelis on Paide kuues, aga peab hetkel pigem üla õla vaatama. Viiendal real olev Tammeka jääb juba kaheksa punktiga kaugusele, kuid enne vooru algust lahutab Viljandit neist vaid kaks punkti, Kalevist kolm ja Kuressaarest neli punkti.

Tänavu on meeskonna korra vastamisi läinud, kui Kalju suutis Paide võõrsil 4:1 alistada.

Kalju abitreener Sergei Terehhov: «Eelmises mängus Kalevi vastu kaotasime punkte, mida enam endale lubada ei saa. Mängime kodus Paide vastu ning ainuke eesmärk on 3 punkti.»

Mängija Marko Brtan: »Liidrikoha säilitamiseks vajame kindlasti kolme punkti ning ma usun, et suudame soovitud tulemuse saavutada.»

Paide meeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: «Kalju on tugev meeskond ja kindlasti selle mängu favoriit. Minul on noor ja näljane meeskond, kes läheb Hiiule lahingut andma.»

Poolkaitsja Andre Frolov: «Kui punktid kõrvale jätta, siis meil on kõik olemas. Treenerid pingutavad, klubi pingutab, mängijad pingutavad. Tulemustes see pole kajastunud, kuid töö käib edasi ja küll ükskord saame oma mängumasina ka tööle. Vajame õnnestumist, et pinged maha saada. Loodan laupäeval Hiiul näha ka palju Paide fänne!»