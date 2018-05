Võrkpalli otsepilt: kas Eesti naiskond jätkab Hõbeliigat edukalt?

Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets ütles, et Rootsi on võimas ja hea rünnaku ja serviga võistkond.

«Lisaks Haagile on seal korralikku rünnakujõudu veel, õed Alexandra ja Rebecka Lazicid näiteks. Üldiselt on Rootsi pikk ja võimas, kes ründab vingelt. Vaid sidemängija on neil lühike ja seda peame püüdma ära kasutada, et tema blokk väga kõrge ei ole. Vastuvõtt on neil kehvem ja seetõttu tuleb meil oma servi hästi lüüa ja iga palli pärast lõpuni võidelda,» sõnas peatreener.