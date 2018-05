Murelik Mercedes peab Monacos favoriidiks Red Bulli

«Olen murelik,» vastas Wolff küsimusele, mis tunded teda enne eelseisvat nädalavahetust valdavad. «Oleme viimastel aastatel näinud, et see rada sobib meile hästi, kuid mingil põhjusel pole meil läinud ideaalselt. See on keeruline. Me pole leidnud põhjust, miks meie auto Monaco kurvides kiire pole,» sõnas Wolff vormeliportaali Planet F1 vahendusel.

Monaco on Mercedestele viimastel aastatel suurepäraselt sobinud, sest 2013-2016 kerkisid poodiumi kõrgeimale astmele just Wolffi hoolealused. Kolmel korral Nico Rosberg ning korra Lewis Hamilton. Aastal 2014 said Mercedesed suisa kaksikvõidu, kuid mullu, aastal 2017 ei jõudnud kumbki Mercedese piloot pjedestaalile (1. Sebastian Vettel, 2. Kimi Räikkönen, 3. Daniel Ricciardo … 4. Valtteri Bottas … 7. Lewis Hamilton).

MM-sajra üldliider Hamilton lisas, et Monaco on sõitjatele tõsine väljakutse ning Red Bullid kannavad tänavaringrajal favoriidikoormat. «Ricciardo oli Hispaanias viimasel sektoril, mis on väga tehniline, väga kiire. Seega on nad suurepärases hoos ka Monacos ja neid saab olema väga raske alistada,» rääkis Hamilton.