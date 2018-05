Kas kabelimatsud on autoralli MM-sarjas möödanik?

Meeke ja kaardilugeja Paul Nagle astusid aga pärast 12. kiiruskatsel juhtunud ränka avariid ralliautost välja omal jalal ning see näitas kui palju on WRC-autod turvalisuses sammu edasi astunud.

Pärast kahe tiitlipretendendi Ott Tänaku ja Sebastien Ogier’i katkestamist Portugali rallil võib öelda, et nii igavat kulgemist ralli võidu suunas, kui pakkus Thierry Neuville, polegi MM-sarjas ammu nähtud. Seda enam sattusid kõrgendatud tähelepanu alla karmid väljasõidud, mida demonstreerisid meile Citroeni sõitja Kris Meeke ja Hyundai tiimi kuuluv Hayden Paddon.

Kõrvutades Meeke’i avariilise auto pilti tavaliikluses õnnetusse sattunud ja samaväärselt kannatada saanud sõiduvahendiga tundub ime, et sõitja ja kaardilugeja väljusid ralliautost omal jalal. Meeke toimetati avariipaigalt küll kopteriga haiglasse kontrolli, sest ta tundis seljas valu, kuid erinevad uuringud kinnitasid, et ta on terve kui purikas.