«Mingeid paralleele võib tõmmata nii teise kui ka esimese mänguga, kus jõudsime neile järgi. Täna ei jõudnud kohe kuidagi. Kui nad viskavad sada punkti iga mäng, siis on raske võita. Me ei saanud oma kaitset pidama ja pisiasjad muutusid määravaks. Päris suureks läks see vahe,» kommenteeris Talts.