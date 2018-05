Dopinguga vahele jäänud Kiivikase õpilane: Ott on süüst prii

Järgnevalt avaldame Kiivikase kirja Facebookis, mis selgitab juhtunut. Teksti allosas avaldame Parveotsa vabanduskirja Kiivikale.

«Head sõbrad! Viimasel ajal olen ma oma Facebooki seinale postitanud valdavalt positiivseid laadi rõõmusõnumeid erinevatest õnnestumistest, nii enda kui mu õpilaste poolt. Sedakorda käib jutt minu õpilasest Ivo Parveotsast, kuid seda mitte positiivses valguses, kuid ka halvad asjad on vaja selgeks rääkida ja ka ebaõnnestumistest ja valesti tehtud otsustest võivad paljud treenerid ja tulevased sportlased palju õppida, et vältida sarnastesse olukordadesse sattumist.

Olen järginud spordis kehtivaid põhialuseid nii sportlase kui treenerina ja enne kui võtan kedagi oma käe alla treenima sõlmin temaga kirjaliku kokkuleppe, kus lisaks muudele formaalsustele treeningprotsessi kohta on selged punktid, mis välistavad iseteadliku toidulisandite ja dopinguainete kasutamise. Dopingu suhtes on null tolerants ja selle kasutamise korral, lõppeb koostöö päevapealt!

Ivoga, kelle avalik kiri ilmus tema FB seinale (kuna see oli läbi Instagrammi tehtud, siis ma ei saanud seda jagada ja kopeerisin siia alla), sai sõlmitud samasugustel alustel kokkulepe. Ivos, kes oma loomult on kõva töörügaja ja pigem teeb trennis rohkem kui vähem, ei kahelnud ma hetkegi, et see tulemus ja vorm, mida Ivo EKV näitas, oli saavutatud kõva tööga. Näitan ju ma ise ja ka õpilased samasuguseid ja veel paremaid tulemusi ilma keelatud aineid kasutamata, miks siis Ivo ei võiks seda teha? Kahjuks ostust Ivo EKV võetud dopingproov positiivseks ja see uudis tabas mind just siis, kui olin alustamas nädalavahetusel võistlust Varssavis. Polnud just parim ajastus, kuid ma ei lasknud sellel uudisel oma päeva rikkuda ja võitsin kaks kulda ja absoluutkategoorias lisaks veel hõbeda.

Koju tulles helistasin Ivole ja küsisin selgitust (see järgneb ka all), kuid nö tagantjärgi enam tulekahju ei kustuta, kui see kontrolli alt on juba väljunud. Kahjuks tegi Ivo ettevalmistuse käigus oma peaga ja kolmandate inimeste soovitusel otsuseid, mille üle minul kui treeneril puudus info ja kontroll ning ma ei saanud ka selle takistamiseks midagi ette võtta, et seda ära hoida. Ivo teab minu suhtumist puhtasse sporti ja igasuguste «imevahendite kasutamisse» ja tõenäoliselt oli see ka põhjus, miks seda purki, mis pahanduse põhjustas, minule näitamiseks ja tarvitamise kooskõlastamiseks ei toodud....