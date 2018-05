Anthony Joshualt tümitada saanud tipp-poksija põrus dopingukontrollis

USA poksija Eric Molina on elav näide, et maailma parimale ei ole võimalik vahel vastu saada isegi siis, kui otsid abi keelatud ainetest. 2016. aasta detsembris kaotas Molina Manchesteri peetud IBFi tiitlimatšis Anthony Joshuale, kui kohtunik juba kolmandas raundis matši katkestas. Nüüd selgus, et 36-aastane ameeriklane oli enne kohtumist tarvitanud deksametasooni nimelist ainet, see on aga WADA otsusega võistluse ajal keelatud, kirjutab BBC.