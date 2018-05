Dakari ralli uurib võimalust Mustale Mandrile naasta

Ralli direktor Etienne Lavigne sõnas väljaandele Autosport, et peab mõtlema tulevikule. «Dakari ralli on maailma suurim ja igal tasandil kõige tähtsam. Oleme juba mitu kuud maad kuulanud nii Alžeerias, Angolas kui ka Namiibias. Me ei saa lubada, et kannatame otsuste pärast, mis meist ei sõltu. Seega oleme mitu korda kohtunud Alžeeria poliitiliste liidritega ja teame, et nende poolt on sellise ürituse korraldamiseks soov olemas. Kõik sõitjad ootavad igal aastal, et Dakar oleks põnev ja ligitõmbav,» sõnas Lavigne.