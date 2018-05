Keskkaitsja värav tõi Transile Paidest kolm võidupunkti

Trans on nüüd kogunud 15 mänguga 29 punkti ning hoiab liigatabelis kindlalt neljandat kohta. Kolmandal kohal olevast Florast jäädakse maha vaid kolme punktiga, ent Floral on selle vooru mäng Levadia vastu veel pidamata. See kohtumine on kavas homme. Paide on kogunud 14 punkti ja sellega ollakse kuuendal tabelireal.