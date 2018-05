Ametlik kinnitus enne MMi: Venemaa jalgpallurid tunnistati puhasteks

Mida teada saadi? Uurimise all olid FIFA kinnitusel kõik Venemaa esialgsesse MM-koondisesse arvatud mängumehed. Mitte ühegi puhul neist ei leitud aga ümberlükkamatuid tõendeid selle kohta, et nad oleksid antidopingureegleid rikkunud. Sama selgituse andis FIFA ka WADA-le ning WADA kinnitas, et sulgeb toimikud.