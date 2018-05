Venemaa hakkab rohkem rõhku panema rannavõrkpallile

uba on kogunenud medalivõite rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, regulaarselt ja igas vanuseklassis võrdlevad võimeid noored. Katsetajaid innustab teadmine, et see on olüpiaala, vahendab Volley .

Venemaa võrkpalliliit on äsja teinud Superliiga klubidele ettepaneku (s.t direktiivi) moodustada tavavõrkpalli juurde paralleelne struktuuriüksus rannavõrkpalli arendamiseks. Avatakse kahesuunaline liiklus: põhimeeskonna kandidaatidest liiguvad rannavõrkpalli eeldustega mängijad paarisvõrkpallurite seltskonda ja sealt andekamad «klassikute» juurde. Võimalik on ka tihedam liiklus – näiteks Igor Kolodinski on väga edukalt praktiseerinud järgemööda saalis, liival ja uuesti katuse all. Ülekolmekümnese sidemängija järele on endiselt suur nõudlus.