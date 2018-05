Ragnar Klavan: Klopp ütles, et teist korda finaalis kaotada ei tahaks

Ragnar, kas finaaliks valmistumine on olnud kuidagi tavapärasest erinev? Eelmisest mängust on ju möödas tervelt kaks nädalat.

Ainus, mille poolest ettevalmistus on erinev olnud, on nii pikk paus. Käisime selle aja jooksul korra laagris ära (Marbellas – toim), see oli uus nüanss. Muu on kõik sama olnud, trenni teeme ikka samas stiilis. Ega siin mingit jalgratast ei hakata leiutama.

Aga viimase liigamängu järel saite ikka mõned vabad päevad?

Jah, mõned päevad anti ikka pere jaoks ka aega. Päris vangilaager meil siin ei ole!

Kuidas sa ise vaimu nende nädalate jooksul oled värskena hoidnud?

Teed oma tavalisi toimetusi, nagu elu ikka. Rutiin on sportlase jaoks sellises olukorras väga tähtis. Ja vabad päevad veedad pere seltsis, siis ei mõtle üle. Kui liiga palju mõtlema hakata, siis on inimestel selline tendents nagu ülemõtlemine.

Kui suur on Inglismaal finaali vastu meedia ja avalikkuse huvi?

Tähelepanu on küllap suur, aga ega ma ise seda meediapoolt ei jälgi. Kui aga vaatan, mis Liverpooli linnas toimub, siis enamikul majadest on klubi lipud või suured bännerid aedade-majade küljes. Inimesed hingavad siin juba ikka finaali rütmis.

Kas meediaga suhtlemist on finaali tõttu tavapärasest rohkem?

UEFA poolt korraldatud meediapäev oli nädala alguses, sinna koondati kõik mehed kokku ja tehti asi ära. Ega muidu ei pääseta meile ligi. Kui oleme Melwoodis (Liverpooli treeningkeskus – toim), siis seal oleme eraldatud. Sinna lastakse vaid neid, keda tahetakse lasta.

Pärast poolfinaali Romaga Eesti ajakirjanikele intervjuud andes ütlesid, et pole eestlasena Meistrite liiga finaali pääsemise tähenduse üle veel filosofeerima hakanud. Kas nüüdseks oled seda juba teinud?

Mõtlesin niimoodi, et jätan selle finaali järgseks – kui finaalivõit on käes!

Kas meeskonna sees on tunda, et ees ootab väga oluline mäng?

Meistrite liiga finaal on meil kõigi mängijate jaoks esmakordne kogemus, aga see pole midagi sellist, et treeningplatsil või Melwoodis täitsa kaos oleks. Tore ja positiivne meeleolu on.

Peatreeneril Jürgen Kloppil on samas finaalikogemus olemas. Mida tema teile on sellega seoses öelnud?

Klopp ütles nii palju, et on ühe korra finaalis olnud ja rohkem kaotada ei tahaks!

Unistasid sa kunagi väiksena Meistrite liiga finaali vaadates sellest, et võiksid ise seal platsil olla?

Ega ma pole kõige suurem jalgpallivaataja olnud, nii et selles võtmes pole seda mõelnud.

Mis võiks olla Madridi Reali suurim nõrkus? Millega neid murda?

Kaks meeskonda, kellel sel hooajal kõige vähem nõrkusi on, jõudsid finaali. Eks mõlemal on oma plussid ja miinused, rohkem ei hakka seda analüüsi praegu tegema. Meie alustasime oma Meistrite liiga teekonda eelringidest ja jõudsime finaali välja, meil pole mitte midagi kaotada. Oleme piisavalt vaeva näinud, et Kiievisse jõuda, nüüd me seal oleme. Oleme väga tugevate vastaste vastu näidanud, mida me suudame teha. Läheme ja anname endast parima, tahame karika tagasi Liverpooli tuua.

The Timesi ajakirjanik Paul Joyce kirjutas hiljuti, et oled Liverpooliga lepingut pikendamas. Mida sa selle kohta öelda oskad?