-Ragnar, kas finaaliks valmistumine on olnud kuidagi tavapärasest erinev? Eelmisest mängust on ju möödas tervelt kaks nädalat.

Ainus, mille poolest ettevalmistus on erinev olnud, on nii pikk paus. Käisime selle aja jooksul korra laagris ära (Marbellas – toim), see oli uus nüanss. Muu on kõik sama olnud, trenni teeme ikka samas stiilis. Ega siin mingit jalgratast ei hakata leiutama.