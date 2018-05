Ka Vettel vihjas, et Red Bullid on Monacos tugevad

«Me tuleme siia, sest tahame võita, mitte sellepärast, et peame võitma. Minu jaoks on sellel suur vahe,» sõnas sakslane Sky Sports F1-le. «Ma arvan, et see saab olema väga tasavägine ning Red Bullid peaksid siin tugevamad olema, eriti laupäeval,» lisas neljakordne maailmameister.