Nimekas ralliajakirjanik: uut maailmameistrit otsides panen oma raha Tänakule

«Kolm meest võitlevad tiitli pärast ja ma ei suuda otsustada, kes võidab. Enne Portugali olin kindel, et tiitli võtab tänavugi Sebastien Ogier. Tema suurima konkurendina nägin Ott Tänakut. Ma ei olnud Thierry Neuville'i maha kandnud, aga Tänak oli Argentinas hea ja auto suurepärane. Ka Portugalis alustas ta enesekindlalt ja auto oli kiire,» arutles Clark.

«Neuville on suurim küsimärk. Võib-olla oli tema parim võimalus mullu? Viimati oli ta tühja väravaga silmitsi mullu Soomes, kui Ogier katkestas. Värav oli tühi! Astu vaid maailmameistri saabastesse. Ogier poleks midagi saanud. Aga Neuville komistas tühja värava ees ja ohustas oma löögiga rohkem nurgalippu kui väravat!» tõi Clark tabava võrdluse.

«Ma ei teagi, mis juhtus. Jah, auto ei sobinud ilmselgelt Soome katsetele, aga Neuville ei saanud ka mõtlemist paika. Ta oli nagu jänes autotulede valgusvihus. Mida ma teen, mida ma teen, mul on suurepärane võimalus?! Kõmm – raisus! See oli mullu tema jaoks lõpu algus.»

Thierry Neuville oli Portugalis enesekindlus ise. FOTO: Global Media Group / Global Media Group/Sipa USA

Kindel löök, pall peaaegu läbi võrgu!

«Portugalis nägime aga hoopis teistsugust Neuville'i. Taas oli ta silmitsi tühja väravaga, kui Ogier katkestas. Mida ta tegi? Lõi palli peaaegu läbi võrgu! 29 punkti võimalikust 30st. Aga ei maksa unustada, et ta juhtis MM-sarja ka Mehhiko ralli eel ja oli teed puhastades tõeliselt suures hädas. Sardiinias on see veel keerulisem,» meenutas Clark.

«Usun siiski, et näeme Neuville'ilt Sardiinias Ogier'-laadset sihikindlust. Viies või kuues koht on parem kui kümnes. Näis, kuidas ta hakkama saab. Edu on korralik, 19 punkti.

Tänak! Ta tundub nii enesekindel, nii tugev, auto tundub kiire... aga kas auto tundub ka vastupidav? See on oluline küsimus. Toyota on ehitanud kiireima auto, selles pole kahtlustki. Aga peame pöörama tähelepanu sellele, mida Latvala on öelnud. Ta sõitis kivi otsa ja kommenteeris: «Peame pärast rallit vaatama, kas see on juhus või on siin midagi enamat.» Natuke kaitses ta oma seljatagust, aga vihjas samas ka mingile nõrkusele,» arutles Clark.

«Ma loodan, et mingit nõrkust pole, sest loodan näha Tänakult kõige silmapaistvamat esitust. Usun, et ta suudab võita allesjäänud rallidest kolm, ehk isegi neli. Ja siis on ta tiitlikonkurentsis,» leidis Clark, ent jõudis siis murekohani.

«Teine pisike näriv kahtlus – mitte hirm, sest see põhineb vaid ühel, Portugalis aset leidnud otsasõidul kividele – on seotud Tänaku otsuste langetamisega. Minu meelest on see paljude sõitjate nõrk koht. Enamasti on nad keskendunud sajaprotsendiliselt täiskiirusega kihutamisele. Vahel tuleb aga langetada otsuseid, mis maksavad sulle sekundi või sekundikümnendiku.