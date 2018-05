Bottas loodab jää murda ja ajalugu teha

«Kui ma peaksin valima ühe sõidu sellel hooajal, kus saaksin võidu, siis see oleks Monaco. Ma olen elanud siin viimased viis aastat ja tunnen neid tänavaid peast. See oleks hämmastav, aga ma pean selle peast välja viskama. See on tavaline võistlusnädalavahetus. Me oleme siin, et võidelda võidu nimel,» rääkis Bottas Mercedese kodulehekülje vahendusel.