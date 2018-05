Ronaldo võrdlusest Salahiga: oleme täiesti erinevad mängijad

«Me pole väga sarnased, ta on täiesti erinev mängija. Tema on vasaku-, mina paremajalgne ja mina olen pikem, tema veidi lühem. Mina mängin peaga. Inimesed tahavad meid võrrelda, aga me oleme täiesti erinevad mängijad,» rääkis Madridi Reali ründaja Ronaldo väljaandele BT Sport.

Ronaldo jahib karjääri viiendat Meistrite liiga tiitlit. «Ma olen alati motiveeritud, isegi kui see oleks minu esimene või teine Meistrite liiga finaal, sest see on kõige tähtsam tiitel klubi jaoks. Ma olen väga põnevil ja meil on jälle võimalus võita. Me teame, et sellest tuleb kõva lahing, aga oleme selleks valmistunud,» rääkis Ronaldo.