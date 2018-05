Prantsuse lahtised: Kanepile loos ei naeratanud, Kontaveit kohtub ameeriklannaga

Asetuse saanud Kontaveit kohtub avaringis ameeriklanna Madison Brengle'iga, kellega ta on vastamisi läinud kahel korral. Mõlemal korral on Kontaveit võitnud, 2015. aasta US Openil alistas eestlanna ameeriklanna 6:2, 3:6, 6:0. Aasta varem mindi vastamisi Nottinghami tenniseturniiril ning seal sai Kontaveit 6:1, 6:2 võidu.

Kanepile loos ei naeratanud: eestlanna läheb kohe avaringis kokku maailma 14. reketi Darja Kasatkinaga. Siiski on Kasatkina olnud Kanepile sobiv vastane ning seda just suurturniiridel: eestlanna alistas 2017. aasta US Openil 16 parema hulgas venelanna 6:4, 6:4. Tänavust aastat alustas Kanepi samuti võiduga just Kasatkina vastu kui Brisbane'i turniiril kaotas venelanna 2:6, 2:6.