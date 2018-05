Soomer stardib legendaarsel Inglismaa ringrajal

Hooaja kokkuvõttes hoiab eestlane viie MM-punktiga 19. kohta. Racedays meeskonna sõitjal on Inglismaalt möödunud aastast ette näidata 17. koht. Viimasest punktikohast jäi eestlast mullu lahutama kõigest 0,5 sekundit.

«Donington on üks nendest radadest. kus on alati väga äge sõita. Sellel aastal oleme küll natuke raskemas olukorras kui tavaliselt, aga teeme oma parima ja püüame iseendale tööd mitte liiga raskeks teha. Vahepeal olid ka Eesti meistrivõistlused, millest jäi väga hea tunne ehk pigem on Inglismaale minnes enesekindlus hea,» rääkis Soomer.