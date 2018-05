Statistika: Kris Meeke tegi sõiduvea pea igal teisel rallil

Meeke on oma karjääri jooksul lõpetanud 59-st rallist 41, kuid sinna hulka on loetud ka need rallid, mida ta on jätkanud superralli süsteemis. Sõiduvigade tõttu on Meeke ära rikkunud kokku 26 rallit, mis tähendab, et ligi 45% alustatud rallidest. Selle statistika põhjal tundub Citroeni otsus Kris Meeke vallandada igati loogiline. Samas loodab suurem osa rallifänne, et Meeke leiab endale uueks hooajaks siiski koha mõnes tehasemeeskonnas.