Liverpool ja Klopp tõestavad - võimalik on ka teisiti

Aga just nõnda talitas 2016. aasta suvel Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, kes oli kevadel kaotanud kaks finaali (liigakarikasari ja Euroopa liiga). Sakslase jaoks polnud probleem saata pagendusse fännide seas populaarne, aga tiimivaimule närvutavalt mõjunud Prantsusmaa koondislane Mamadou Sakho, ning eelistada talle Ragnar Klavanit. Klopp teebki asju teistmoodi ja omamoodi ning just see teeb temast Liverpooli jaoks pasliku peatreeneri.

Liverpool on klubi, kelle suurimaks relvaks on vaimsus, mida toidavad suuresti 1970ndatel ja 1980ndatel aset leidnud sündmused. Ühelt poolt ohtrad tiitlivõidud nii Inglismaal kui ka Euroopas, teisalt ka Hillsborough staadionikatastroof. Oma rolli mängib ka töölislinna toonane poliitiline võitlus Margaret Thatcheri konservatiivse valitsuse vastu. 1990ndatel ja 2000ndatel pidi Liverpool kibestunult vaatama, kuidas nende vihaseim rivaal Manchester United möödus neist nii tiitlite arvult kui ka varakuselt. See kõik kasvatas karakterit.

Liverpool pole vaene klubi, aga kulutab raha mitte kulutamise pärast, vaid vastavalt vajadustele. Kui Klavani eest maksti 5 miljonit eurot, siis tänavu jaanuaris käidi keskkaitsja Virgil van Dijki eest lauda 90 miljonit. Aga samas müüdi oivaline Philippe Coutinho jaanuaris 150 miljoni euro eest FC Barcelonale. Klopp ei karda riske ja suudab oma karismaga suure hulga 50-50 olukordi enda kasuks pöörata. Ning Liverpooli publiku jaoks on tähtis, et Klopp väärtustab jalgpalli, mille väärtused – meeskondlikkus, töökus, kirg – sobituvad klubi toetajate ootustega ideaalselt ühte helistikku.

Jürgen Kloppi plahvatuslik ja karismaatiline jalgpall on täpselt see, mida Liverpooli fännid meeskonnalt ootavad.

Dortmundi Borussia peatreenerina jäi Kloppil Euroopa vallutamisest üks samm puudu, kui 2013. aasta Meistrite liiga finaalis kaotati Müncheni Bayernile. Nüüd on plahvatuslikku ja karismaatilist jalgpalli viljeleval sakslasel kasutada teine katse, põhirelvaks Egiptuse imemees Mohamed Salah, kel kipub tänavu kõik õnnestuma.

* * *

Jürgen Klopp nõuab meeskonnalt finaalis kirge ja töökust

Liveprooli peatreener Jürgen Klopp lausus enne finaali, et «kogenud» Madridi Reali alistamiseks on vaja õiget suhtumist ja töökust.

«Real on kogenum. Kogemused on elus küll tähtsad, aga mitte ainutähtsad. Neile saab vastu astuda töötahte, kire ja töökusega ning just seepärast ma jalgpalli armastangi,» rääkis Klopp. «Peame mõtlema positiivselt ja näitama, miks tasub väga julge olla. Veerandfinaalis Manchester City vastu ei olnud see lihtne, poolfinaalis AS Roma vastu samuti mitte. Aga poisid said hakkama.»

Liverpooli ridadest puuduvad vigastuse tõttu Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain ja Joel Matip. Seljatrauma tõttu kaks kuud eemal olnud poolkaitsja Emre Can on treeningutele naasnud. Ragnar Klavan kuulub kõigi eelduste kohaselt vahetusmängijate sekka, keskkaitses rivistuvad üles Virgil van Dijk ja Dejan Lovren.