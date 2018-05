Neljas finaal viie aasta jooksul - tohutu kompliment Reali võimsale masinavärgile

Real on olnud edukas. Mitte kordagi pole ükski teine klubi neile Meistrite liiga (või selle eelkäija, Euroopa meistrite karikasarja) võitude osas järele jõudnud. 1994. aastal vähendas AC Milan kaotusseisus minimaalseks (5:6), aga ajaks, kui Milan 2003. aastal oma kuuenda tiitli võitis, oli Real kergitanud enda saldo tänu aastase vahega võetud kolmele esikohale (1998, 2000, 2002) juba üheksale.

Kümnenda võidu jaht osutus pikalt viljatuks. 2003. aastal suurte lootustega saabunud David Beckham lahkus neli aastat hiljem USAsse ilma, et oleks Realiga Euroopas tegusid teinud. Suvel 2009 osteti Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ja Xabi Alonso, keda palgati aasta hiljem juhendama Jose Mourinho, aga 2013 suvel oli olukord endine – kümnendat Meistrite liiga võitu, La Decima’d polnud.

Gareth Bale’i lisandumisega moodustus ründetrio BBC (Bale-Benzema-Cristiano), kelle toel jõuti finaali, kus alistati derbirivaal Atletico. Kaks hooaega hiljem korrati saavutust duellis sama vastasega ning mulluses finaalis mängiti selgelt üle Torino Juventus. Kaheteistkümnes tiitel aga ainult suurendab Realis pulbitsevat tiitliisu. Mis isu, aplust.

Hispaania edukaim jalgpalliklubi Madridi Real võib täna võita oma 13. Euroopa meistritiitli.

Madridi Reali missioon, funktsioon ja kreedo on lihtne – võita. Kui tuleb sangadega hõbekarikas, sujub ka kõik muu. Kui esikohtasid pole, pole stressi vastu abi ei ussi- ega püssirohust, ei Ronaldo lakkamatust rekordisajust ega magusatest mälestustest.

Real peab igal hooajal ikka ja uuesti tõestama, et ta on Euroopa ja maailma kõige kõigem. Ning mullune saavutus – tiitlikaitsmine – tähendas küll ühtpidi lunastust, aga teistpidi kohe ka kohustust, mille täitmisest ollakse nüüd vaid ühe võidu kaugusel. Neljas Meistrite liiga finaal viie aasta jooksul on Reali võite tootvale masinavärgile tohutu kompliment.

* * *

Zinedine Zidane: oleme väga näljased

Reali peatreeneri Zinedine Zidane’i sõnul on kuskilt levima läinud väärarvamus, et eelmisel kahel võidetud tiitlite tõttu pole tema meeskond niivõrd võidunäljas kui Liverpool, kes võitis viimati Meistrite liiga 2005. aastal.

«Vastaste kohta ma rääkida ei saa, aga meie tahe võita on alati sama. Mitte keegi ei saa öelda, et me ei taha seda karikat. Oleme kolmandat aastat järjest finaalis ning meil on võimalus teha midagi ajaloolist. Te ei saa öelda, et Liverpool on meist rohkem näljasem. See pole tõsi,» ütles Zidane.

«Finaal on üks mäng neutraalsel väljakul. Oleme selleks valmis, kuid meie kogemus ei tähenda midagi. Peame näitama, et tahame võita. See on finaal ning Liverpool pole finaalides väga mänginud, kuid tean, et nad on valmis väljakul surema,» ütles Zidane.