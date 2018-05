Viiekordne Tšehhi meister värbas Cretu soovitusel eestlasest sidemängija

21-aastane Viiber mängis möödunud hooajal Portugali kõrgliigas Fonte do Bastardo ridades, kuid veidi enne hooaja lõppu rääkis sidemängija Postimehele, et samas klubis ta kindlasti ei jätka. Lisaks välistas Viiber Tartu Bigbanki naasmise, sest kindel plaan oli välismaal mängimist jätkata. Nüüd on paberid allkirjastatud.