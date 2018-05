Klopp andis kriitikutele ninanipsu: Meistrite liiga finaalis on kaks treenerit, kes ei tea taktikast midagi!

Ta lisas, et kogemused ei pruugi meistrit välja selgitada, vaid pigem meeskonnavaim. «Liverpooli DNA-sse on kirjutatud, et oleme võimelised korda saatma suuri asju. Keegi ei arvanud, et me siia jõuame, aga me jõudsime, sest oleme Liverpool. Oleme juba saavutanud suurepäraseid tulemusi nii kodus kui võõrsil. Kogemus on küll suur eelis, aga see ei aita neid terve mängu. Meie suurim tugevus on meie meeskonnavaim, meie hingestatus.»