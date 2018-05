Otseblogi: kolm Eesti mitmevõistlejat alustab mainekat mitmevõistlust Götzises

Uibo läheb mõõduvõtule vastu kümnevõistluse maailma hooaja edetabelijuhina, aprilli alguses kogus ta USAs isikliku rekordi väärilised 8407 punkti ning täitis ühtlasi Berliini Euroopa meistrivõistluste normatiivi. Pärast seda on ookeani taga treeniv Uibo võistelnud üksikaladel.

Hetkel hindab ta oma seisu heaks ning on suutnud hoiduda ka suurematest tervisemuredest.

Treeningud on sujunud hästi ning plaanipäraselt. Olen terve ja tahan Götzise võistlust nautida ning ilusa kümnevõistluse kokku panna.

Kümnevõistluses tahavad lisaks Uibole kõrgete kohtade nimel kindlasti kaasa rääkida sakslased Kai Kazmirek (isiklik rekord 8580 punkti), Niklas Kaul (8435 p) ja Rico Freimuth (8663 p), hispaanlane Jorge Ureña (8125 p) ja mitmed teised. Viimasel kahel aastal on Götzisest esikohaga koju läinud Kanada mitmevõistleja Damian Warner (8695 p), kes on kohal ka seekord. Eelmisel suvel U20 EMil pronksi võitnud Karel Tilga senine tippmark täiskasvanute vahenditega on 7489 punkti ja ta tahab seda numbrit kindlasti suuremaks muuta.