Tennise otsepilt: Kanepi kohtub esmaspäeval avaringis Venemaa tõusva tähega

Maailma edetabelis 51. kohal olevale Kanepile loos ei naeratanud, sest eestlanna läheb kohe avaringis kokku maailma 14. reketiga. Siiski on Kasatkina olnud Kanepile sobiv vastane ning seda just suurturniiridel: eestlanna alistas 2017. aasta US Openil 16 parema hulgas venelanna 6:4, 6:4. Tänavust aastat alustas Kanepi samuti võiduga just Kasatkina vastu, jäädes Brisbane'i turniiril peale 6:2, 6:2.