Levadia lustis Pärnuga ning tõusis liidriks

Levadial on 16 mänguvooruga kirjas 37 punkti. Mängu vähem pidanud Nõmme Kalju jääb neist maha kahe punktiga. Pärnu on seitsme punktiga tabelis viimane. Kuressaarel on nüüd punkte 13, millega ollakse seitsmendal kohal, Tulevik jääb kaheksandana neist maha punktiga.