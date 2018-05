PM Kiievis. Aivar Pohlak: Eesti jalgpall on silmitsi kahe ime kokkulangemisega

Kelle poolt oleksid täna õhtul, kui Ragnar Klavan ei mängiks Liverpoolis?

Vaatan jalgpalli enamasti erapooletult, analüüsivalt, profi pilguga. Kargan staadionil haruharva toolilt püsti. Isegi Eesti koondise mängude ajal on seda juhtunud vaid paar korda – kui Ats Purje lõi värava Sloveeniale ja Indrek Zelinski Andorrale. Rohkem küll ei meenu.

Aga täna kuuluks kerge poolehoid Liverpoolile isegi siis, kui poleks Klavanit. Mind köidavad väärtuspõhised klubid, kes teevad tulemust tavapärasest veidi erinevamalt. Näiteks Alex Fergusoni Manchester United, kus selge idee paistis kõigile välja. Nüüd, Jose Mourinho ajal, on see asendunud täieliku antipaatiaga. Samuti olen suure huviga jälginud Barcelona jalgpallilist kontseptsiooni, Real kui lihtsalt mängijate ostmise kaudu edu saavutav klubi on aga vastumeelsem. Erilist mängulist filosoofiat pole ma sealt leidnud.

Ragnar Klavan eile hotellist väljudes Liverpooli fännide piiramisrõngas. FOTO: Valentyn Ogirenko / Reuters

Mis peaks täna selleks juhtuma, et toolilt püsti kargaksid?

Usun, et selles seltskonnas ei juhtu seda isegi siis, kui Klavan lööb 93. või siis 120. minutil võiduvärava. See pole VIP-loožis miski tabu, aga ma pigem piirduks ülima sisemise rõõmu ja väliste emotsioonide kontrollimisega.

Aga ma toon eelmise küsimuse juurde veel ühe teguri. Oleks kahtlemata väga eriline, kui Tallinnas kohtuks superkarika finaalis Madridi Atletico ja Liverpool. Ehkki korralduslikult oleks nii UEFA-le kui meile Reali – Atletico mäng märksa lihtsam.

Miks nii?

Peamiselt seepärast, et Tallinna oleks oodata väga suurt hulka piletita Liverpooli poolehoidjate hulka. Igasugused võimalikud riskid mitmekordistuks automaatselt. Aga sellest hoolimata hoian mõistagi pöialt Liverpoolile ja Klavanile.

Kuidas võiksime hinnata Klavani juba tehtut ja võimalikku triumfi täna õhtul? Eriti kui panna see ajalisse perspektiivi ja mõelda väärtusele mitmekümne aasta pärast.

Ilmselt on keeruline vastu vaielda, kui väidan, et Meistrite liiga võit on igale Eesti jalgpallurile ülim saavutus. Mida saab üldse kõrvale asetada? MM- või EM-tiitel on ebareaalne. Või no olgem ikka ausad: võimatu. Kui Ragnar täna väravat või võiduväravat ei löö, on tema juba tehtut kahtlemata võimalik korrata. Aga… Maru keeruline. Ilmselt võimegi jääda rääkima, kas see kunagi veel juhtub või mitte.

Üht tahan aga eraldi välja tuua. Kogu see tema lugu ja tervele Eesti jalgpallile üliharuldane sündmus on seda imelisem, et sattus kombinatsiooni Tallinnas peetava superkarika mänguga. Seda juhtub kindlasti vaid üks kord. Võib-olla juhtub mõlemat vaid üks kord. Ja et nüüd võivad need kaks asja kokku joosta… Ma ei tea, mis see on. Pehmelt öeldes hämmastav. Ja kui nii läheb, kas mõni treener on kunagi olnud sellise surve all nagu Jürgen Klopp siis – ta lihtsalt peab Klavani Tallinnas mängu panema, teisiti pole ju kuidagi võimalik.

Sa arvad seega, et Klavan mängib ka järgmisel hooajal kindlasti Liverpoolis?

Aga miks ta peaks?

Eks ikka sellepärast, et rohkem mängida.