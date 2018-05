FC Flora võitis tänu Narva Transis suurt pahameelt tekitanud penaltile

Transi peatreener Adjam Kuzjajev oli varjamatult pahane kohtunike partii peale. «Punane kaart oli otsustav, sest kümnekesi on Flora vastu väga keeruline. Eriti siis, kui kohtuniku näol on neil ka 12. mängija. Ma ei kommenteeri kunagi kohtunikke (siinkohal jäi sel hooajal abikohtuniku ründamise eest neljamängulise juhendamiskeelu teeninud Kuzjajev enda käitumismustri hindamisel siiski liialt tagasihoidlikuks - toim), aga esimesel minutil Tšerezovile antud kollane kaart oli arusaamatu ning teine antud tavalises võitlusolukorras. Aga poistega olen rahul ja õnnitlen neid. Mängijad võitlesid ja täitsid ülesandeid, aga kümnekesi on Flora vastu keeruline,» sõnas Kuzjajev ETV+-le.