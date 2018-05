Red Bulli pealik luges Verstappenile moraali

Kuna tegu pole esimese sarnase veaga Verstappeni poolt tänavusel hooajal, luges tiimipealik Horner 20-aastasele Verstappenile sõnad peale. «Ta istub autos, mis on võimeline seda etappi võitma. Seetõttu teeb see talle palju haiget. Nii häid võimalusi Monaco GP võitmiseks ei teki just palju. Ta peab sellest õppima ning lõpetama selliste sõiduvigade tegemise. Ta teab seda paremini kui keegi teine,» ütles Horner.

«Kogu tiimi jaoks on olukord raske. Meil on nii tugev auto, aga jookseme nüüd ühel jalal. Meie mõlemad mehaanikutiimid tegid suurepärast tööd, et proovida teda kvalifikatsioonis rajale aidata. Kahjuks see ei õnnestunud,» sõnas Horner.