PM Kiievis. Ragnar Klavan: kaotus on valus ja vigastus teeb muret

« Praegu on kaotus veel nii värskelt meeles, et ei oskagi seda medalit täpselt kuhugi liigitada. Kindlasti tegime superhooaja, eriti Meistrite liigas. Kahjuks jäi kirss tordile panemata,» sõnas Klavan.

«Jah, Realil on rohkem selliste mängude kogemusi ja nad on harjunud taolise surve all mängima. Ka Mo Salahi vigastus lõi meid justkui natuke rütmist välja, aga poolajalt tulles oli minu arvates jälle kõik korras. Kui väravad välja arvata, ei mänginud me halvasti,» võttis ta 1:3 kaotuse kokku. Selle kohta, kas väravavaht Loris Karius võis just vaimselt läbi põleda, lausus Klavan: «Mul on väga keeruline näha tema sisse ning oletada, mis temaga enne mängu, mängu ajal ja pärast mängu toimuda võis.»